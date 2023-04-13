'سرايا القدس' تقبض على عميل كان يُحضّر لعملية اغتيال

العالم - فلسطين

وأكدت "سرايا القدس" أن العميل الذي لم تكشف اسمه أدلى باعترافاته دون ضغط أو تهديد وأن لديها من الاثباتات ما لديها وسوف تقوم بنشر الفيديو "عند الانتهاء من جمع كافة المعلومات والتفاصيل بمن كان لديه علاقةً فيهم".

وأشارت سرايا القدس الى أنها قامت بتسليمه لـ"الجهات المعنية حفاظًا على السلم الأهلي ودعمًا للشرعية واحترامًا للدستور الفلسطيني".

وأكدت أن "يدنا طويلة وستطول كل من تلسّن وتآمر على أي فرد من أفراد الكتيبة، ونقول لكم إننا أبينا أن نتخطى الجهات الرسمية، الذي نضع فيها ثقتنا الكاملة لمحاسبة هذا العميل على فعلته وجريمته بالعمالة".

وتوجهت سرايا القدس إلى أبناء محافظة طولكرم بالقول: "إننا سنبقى على نهج الكفاح المسلح لو تآمر العالم أجمع علينا وسنكون عند حسن ظنكم بنا وسنبقى درعكم الحصين والمتين بوجه كافة المؤامرات التي يرسمها الاحتلال البغيض لشعبنا العظيم".