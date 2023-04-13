المقداد يلتقي وفداً من وزارة الشؤون الخارجية الهندية

العالم-سوريا

وأكد الوزير المقداد خلال اللقاء عمق العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية الهند، وأهمية السعي لتطويرها وتعزيزها، وضرورة العمل على عقد اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين في أقرب وقت ممكن.

كما عبر الوزير المقداد عن الشكر للتعاطف والمواقف الداعمة من قبل الهند لسورية خلال كارثة الزلزال، مشيراً إلى مخاطر العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على الجمهورية العربية السورية، والتي أثرت على مختلف نواحي الحياة للشعب السوري، وزادت من معاناته.

بدوره أكد سريدهاران أن زيارة وفده إلى سورية، والاجتماعات التي عقدها مع عدة مسؤولين في الدولة السورية تأتي للاطلاع عن قرب على كل المسائل المتعلقة بقضايا التعاون الثنائي التي يتم العمل عليها بين الجانبين السوري والهندي، إضافة إلى استكشاف مجالات وسبل أخرى للتعاون بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، مجدداً وقوف الهند إلى جانب سورية والشعب السوري وخاصة في حربه على الإرهاب.

حضر اللقاء السفير محمد حاج إبراهيم مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية وأوقيانوسيا، وساتيندر كومار ياداف القائم بأعمال السفارة الهندية في دمشق، وأعضاء الوفد المرافق.