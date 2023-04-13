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عشية يوم القدس العالمي..

شاهد.. قادة محور المقاومة يدعون للمشاركة بمسيرات يوم القدس

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

دعا عدد من الشخصيات والقيادات في حركات المقاومة الشعوب العربية والاسلامية الى المشاركة الفاعلة في يوم القدس العالمي، وشددوا خلال فعالية اطلق عليها 'منبر القدس' على وحدة الامة تجاه فلسطين والمسجد الاقصى.

العالم - خاص بالعالم

في تفاصيل الخبر.. القدس والقضية الفلسطينية هي المحور هذا مايؤكده قادة المقاومة في ذكرى يوم القدس العالمي. وضمن فعاليات هذا اليوم وتاكيدا على محورية ومركزية القضية الفلسطينة اجتمع عدد من قيادات محور الجهاد والمقاومة في منبر واحد ليؤكدوا من خلاله اهمية يوم القدس وداعين الشعوب العربية والاسلامية للمشاركة فيه واحيائه.

قادة الحركات الاسلامية المقاومة وخلال خطاب ومنبر موحد اكدوا دعم المقاومة الفلسطينة في وجه الاحتلال الاسرائيلي مشددين على العمل كجسد واحد في مواجهة المخاطر التي تواجه القدس الشريف من قبل الكيان الصهيوني. كما اشاد المتحدثون في منبر القدس الى حراك ومقاومة الضفة الغربية باعتبارها درع القدس وما قدمته من تضحيات خلال الاحداث الاخيرة في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية واجبارها العدو على التراجع في العديد من القضايا.

وضمن فعاليات يوم القدس ايضا نفذت دول في محور المقاومة مناورة بحرية متزامنة دعما للقضية الفلسطينية حيث استعرض حرس الثورة الإسلامية في إيران بارجتين حربيتين وزوارق عسكرية قبالة ميناء بندر عباس خلال مسيرة بالزوارق نحو مضيق هرمز كما نظمت القوة البحرية في الحرس ايضا استعراضا عسكريا بالزوارق في محافظة غيلان في بحر قزوين.

كما قامت القوات اليمنية باستعراض عسكري في سواحل محافظة الحديدة غرب البلاد ونظمت ايضا قوات الحشد الشعبي العراقي استعراضا كبيرا في البحر بالمناسبة نفسها في رسالة واحدة بان الشعب الفلسطيني اليوم لم يعد وحيدا في ساحة المعركة وان يوم القدس العالمي يمثل يوما عالميا لجميع المقاومين والاحرار في جميع انحاء العالم.

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