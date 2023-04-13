مظاهرات عارمة في باريس ضد نظام التقاعد

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وقال قناة "بي إف إم تي في"، إن عدد المشاركين في الاحتجاجات في باريس وفقا لوزارة الداخلية بلغ 42 ألف شخص، ونقلا عن الاتحاد العام للعمال، بلغ 400 ألف شخص.

وشارك في المظاهرات بباريس ممثلو النقابات، ونشطاء، مما تسبب باشتباكات مع عناصر الشرطة الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع.

واندلعت اشتباكات في ساحة الباستيل في باريس، وهي نقطة النهاية للمظاهرة ضد إصلاح نظام التقاعد، وتم إطلاق الألعاب النارية وكذلك الغاز المسيل للدموع.

وقدم مسؤولون منتخبون يساريون طلبا ثانيا، لإجراء استفتاء مبادرة مشتركة بشأن إصلاح نظام التقاعد، قبل قرار المجلس الدستوري غدا.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مجددا أنه سيقترح قريبا "التبادل مع الشركاء الاجتماعيين"، بعد قرار المجلس الدستوري يوم الجمعة.