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هكذا أحيا مخيم اليرموك بدمشق يوم القدس العالمي

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

للقدس كل الايام، وفي يومها تحضر القلوب والعقول والهامات، هنا في مخيم اليرموك جنوب دمشق تبدو فلسطين حاضرة بزخم منحها اياه اعلان يوم القدس العالمي.

العالم - خاص بالعالم

حيث بدأ احياء المناسبة هذا العام داخل المخيم بعرض عسكري لسرايا بأسماء المدن الفلسطينية، مر امام المنصة الرئيسة التي كانت تضم قادة الفصائل الفلسطينية بحضور ممثل لحركة حماس وحزب الله وممثلين عن محور المقاومة في العراق وسوريا واليمن لتأكيد وجهة الصراع، التقوا جميعا تحت عنوان الضفة درع القدس.

الحضور الكثيف للفلسطينيين والسوريين يؤكد ان للمقاومة اشكال وطرق كثيرة منها احياء هذه المناسبة ضمن المخيم الذي دمره الإرهاب، في رمزية هدفهم واحد هو القدس والاصرار على حق العودة والتحرير كما اكدت كلمات المشاركين.

مدن سورية لبت نداء الامام الخميني قدس سره، فتردد الصدى عبر كل مدى في حلب وحمص واللاذقية ودير الزور وحماة، واكد المشاركون هناك ان يوم القدس يبث في الامة الاسلامية القوة في الجمعة الاخير من شهر رمضان المبارك.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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