شاهد.. لا توقعات حول هوية رئيس تركيا القادم

العالم - مراسلون

في التفاصيل.. هي الانتخابات الأشد تنافسية في تاريخ تركيا، هكذا يجمع المراقبون، تتقارب نتائج استطلاعات الرأي بين مرشح المعارضة كمال كليشدار اوغلو والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان لتضيف مزيدا من ضبابية المشهد.

وقال رئيس حزب وطن في اسطنبول جام ديكمان لمراسل قناة العالم الاخبارية: "يمكننا القول ان هذه الانتخابات هي من اهم الانتخابات والاكثر تنافسية في تاريخ تركيا، وهناك طرفان الحزب الحاكم والمعارضة وهذه معركة التحالفات بوجود تدخلات خارجية ، ما نسعى لتحقيقه في حزبنا هو ان ينجح اعضاء البرلمان لدينا في سن قوانين لمنع هذه التدخلات الخارجية.

توحدت جبهة المعارضة خلف كمال كليشدار وبات العمل جماعيا لمحاولة الظفر بنتيجة الانتخابات في حين أن تحالف الحزب الحاكم يعمل هو الآخر للحفاظ على بقائه في سدة الحكم، أما الانتخابات البرلمانية فقد غابت عنها القوائم الحزبية المجردة وحضرت قوائم مشتركة مثلت التحالفات.



وقال الصحفي التركي خليل ييت جوك: "الاساس في الانتخابات القادمة هي مواجهة برامج وتحديدا الاقتصاد ومواجهة الارهاب ، الانخابات القادمة في ظل هذا التنافس القوي سيحكمها من يقنع الناخب في قدرته على الخروج من الأزمات الراهنة، هناك الآن فئة كبيرة من الشعب تراقب تيترقب وتتابع التصريحات والوعود لتقرر".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في تركيا في الـ14 من الشهر القادم، انتخابات قد لاتحسمها الجولة الاولى.

تغيب التوقعات اذن حول نتائج الاناخابات في تركيا وتشتد حالة المنافسة بين المعارضة والخزب الحاكم، لنبقى كل السناريوهات مفتوحة حول هوية رئيس تركيا القادم الى حين فرز أصوات الناخبين.