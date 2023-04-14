أمير عبداللهيان ونظيره الأوزبكي يبحثان بشان العلاقات الثنائية وقضايا افغانستان

العالم - ايران

والتقى وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ، الذي ترأس وفدًا للمشاركة في الاجتماع الرابع لجيران أفغانستان في مدينة سمرقند بأوزبكستان، مساء الخميس ، على هامش هذا الاجتماع ، بوزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف، وتباحث معه حول القضايا التي تهم البلدين ، وتبادلا وجهات النظر حول قضايا أفغانستان.

واشاد وزير الخارجية الايراني بالتنظيم الجيد واستضافة الاجتماع الرابع لجيران أفغانستان من قبل الحكومة الأوزبكية والوفد الإيراني المشارك في هذا الاجتماع، ووصف العلاقات بين البلدين بانها مهمة في مختلف المجالات خاصة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والنقل والترانزيت.

وفي إشارة إلى القواسم المشتركة طويلة الأمد بين البلدين ، أشار أمير عبداللهيان إلى القدرات الموجودة لتطوير العلاقات بينهما، ومع الاخذ ينظر الاعتبار إرادة البلدين الراسخة لتطوير التعاون ، شدد على ضرورة الاستفادة من القدرات الموجودة لتحقيق الاهداف المتوخاة من قبل رئيسي البلدين.

كما أكد وزير الخارجية الايراني على ضرورة التنسيق بين وزارتي الخارجية لتبادل الوفود رفيعة المستوى بين البلدين.

من جانبه شكر وزير خارجية أوزبكستان ، بختيار سعيدوف ، في هذا الاجتماع وزير الخارجية الايراني لحضوره والوفد المرافق في الاجتماع الرابع لجيران أفغانستان في سمرقند، وتباحث معه بخصوص آخر تطورات العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والنقل والترانزيت وتبادل زيارات الوفود بين البلدين في مستويات عالية.