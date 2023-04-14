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الفوعاني في يوم القدس: في قلب حركة أمل وعقلها

الفوعاني في يوم القدس: في قلب حركة أمل وعقلها
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

رأى رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل مصطفى الفوعاني أن حركة أمل ملتزمة قضية فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وتتطلع الى ضرورة اعتماد المقاومة ورفض كل اشكال التطبيع مع هذا العدو الغاشم، وتشكيل جبهة واسعة عربية وعالمية،واسلامية -مسيحية ،ولاسيما بعد هذا التقارب الذي يصب للحفاظ على وهج القضية وتأكيد أحقية الشعب الفلسطيني بأرضه،وعاصمتها القدس الشريف.

العالم_لبنان

وخلال ندوة فكرية لمناسبة يوم القدس بعنوان القضية الفلسطينية عند حركة أمل اضاف إننا كلبنانيين وقبل فوات الأوان مدعوون الى نبذ الكراهية ووقف العبث السياسي المجاني الذي لا يستفيد من إستمراره سوى من يعبث الآن في أقدس المقدسات الإنسانية وهو العدو الإسرائيلي، مدعوون الى صنع قيامة لبنان انطلاقا من المشهد المقدسي، فانهيار لبنان وضياعه ضياع جديد للحق الفلسطيني بالعودة والتحرير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي الختام دعا الفوعاني الى ضرورة التنبه الدائم لما يحاك للبنان والعيش المشترك والمقاومة لان العدو الصهيوني ما يزال يراهن على مستجدات اقليمية وعالمية ليعيد شرذمة الساحات الداخلية وعلينا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ ثرواتتا البحرية والبرية لانها حجر الزاوية في المرحلة القادمة لاعادة إنتاج اقتصاديات ثابتة،وعلينا ولاسيما في هذه المرحلة الدقيقة ان نستفيد من عوامل القوة حيث الوحدة الداخلية أمضى سلاح في مواجهة العدو، وإسرائيل في الآتي من الايام ستنهار ويعود الحق لأهل فلسطين.

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الفوعاني في يوم القدس: في قلب حركة أمل وعقلها