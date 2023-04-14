شاهد.. انعكاس يوم القدس على النضال الفسطيني

العالم - خاص بالعالم

وقال حبيب، إن يوم القدس العالمي لهذه العالم تتزامن مع السعار الاسرائيلي باستباحة المسجد الاقصى المبارك.

وأضاف، ان اصبح كيان الاحتلال في ورطة كبيرة جدا، لان الوعي ترجم الى فعل وتنفيذ على مختلف الساحات التي انتفضت لتدافع عن المسجد الاقصى المبارك في مواجهة التنديس الصهيوني.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي ان هذه بداية الفعل المقاوم لجميع الساحات في مواجهة الكيان الصهيوني وان الجيوش المسلمة ستتحرك لتحرير المسجد الاقصى وهذا نتاج يوم القدس العالمي الذي حدد مفجر الثورة الاسلامية من آخر جمعة من شهر رمضان المبارك في كل عام.

هذا وانطلقت اليوم في مختلف أرجاء العالم مسيرات إحياء يوم القدس العالمي تحت شعار الضفة درع القدس في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك دعما للشعب الفلسطيني، ورفضا للاحتلال الإسرائيلي.



ودعا مسؤولون وشخصيات من شتى أنحاء العالم الى المشاركة الحاشدة في مسيرات يوم القدس. وانطلقت صباح اليوم في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية مسيرات يوم القدس. وكان مؤسس الجمهورية الإسلامية في ايران الإمام الخميني قدس سره قد أطلق يوم القدس العالمي بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران.

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