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الشيخ ياسين يُحَيّي شباب فلسطين بمناسبة يوم القدس العالمي

الشيخ ياسين يُحَيّي شباب فلسطين بمناسبة يوم القدس العالمي
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي تحية  لشباب الفلسطيني بمناسبة يوم القدس العالمي و قال الذين يقدمون ملحمة نضالية قل نظيرها حيث يواجهون ترسانة الاسلحة والاجهزة الامنية الصهيونية بارادتهم وبعض الرصاص ويثبتون ان الحق سينتصر وان الارض ستعود لابنائها مهما طال الزمن.

العالم - لبنان

كلام ياسين جاء في خطبة الجمعة، قال فيها: إننا نتمنى ان تنعكس الاجواء الإقليمية الإيجابية على الاجواء في لبنان بحيث يجلس كل الفرقاء على طاولة حوار للبنان الذي يستحق شعبه بعد كل المعاناة والحروب والتضحيات، وطنا سيدا حرا مستقلا، لا طائفية ولا تبعية ولا محاصصة فيه.

وتابع: اننا بفضل محور المقاومة نرى قرب نهاية الكيان الصهيوني، ولذا فالكل مدعو ليكون على قدر المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة، وهذا يتطلب مزيدا من المقاومة والوحدة.

واضاف: إننا وفي اجواء يوم القدس العالمي نتقدم من كل اقطاب محور المقاومة من طهران حتى صنعاء بجزيل الشكر لدورهم في مواجهة المشروع الصهيواميركي الاستبدادي الاستعماري في المنطقة وخصوصا في فلسطين المحتلة ومدينة القدس التي كانت وستبقى مدينة الإنسان والانسانية ولن يفلح العدو بكل ارهابه في النيل من عروبتها.

واضاف ياسين: ان الثورة الاسلامية في ايران بقيادة الامام الخميني والتي باعلانها يوما عالميا للقدس اسست لمشروع انتصار كل المنطقة وليس فلسطين على المحتل واثبتت ان الاسلام المحمدي الاصيل اسلام الحرية والعدالة وما قيادة الامام الخامنئي الا استمرارية لهذا النهج.

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الشيخ ياسين يُحَيّي شباب فلسطين بمناسبة يوم القدس العالمي