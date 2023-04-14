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شاهد.. المسجد الاقصى بوصلة وحدة أحرار العالم

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية علي فيصل أن المسجد الاقصى يدفع لتوحيد كافة مكونات الشعب الفلسطيني والامة العربية والاسلامية وكافة أحرار العالم.

العالم - خاص بالعالم

وأضاف فيصل في في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة بيوم القدس العالمي، إن يوم القدس يعبر عن مكان قدسية ومكانة القدس، وان مدينة القدس تخوض صراع الوعي وصراع الرويات حيث تخوض معركة شرسة من اجل دحر الرواية الصهيونية حول المسجد الاقصى الكاذبة لاثابت الرواية الفلسطينية القائمة على التاريخ والحقائق.

وأضاف، أن معركة القدس هي معركة كل حر في الامة الاسلامية وكل حر على متداد العالم وبأنها ساحة لتوحيد كل فلسطين وستبقى كذلك حتى دحر الاحتلال من كافة الاراضي الفلسطينية.

هذا وانطلقت اليوم في مختلف أرجاء العالم مسيرات إحياء يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك دعما للشعب الفلسطيني، ورفضا للاحتلال الإسرائيلي.

ودعا مسؤولون وشخصيات من شتى أنحاء العالم الى المشاركة الحاشدة في مسيرات يوم القدس. وانطلقت صباح اليوم في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية مسيرات يوم القدس. وكان مؤسس الجمهورية الإسلامية في ايران الإمام الخميني قدس سره قد أطلق يوم القدس العالمي بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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