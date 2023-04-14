بملحمة شعبية.. إيران تحيي يوم القدس العالمي +فيديو

العالم - مراسلون

العاصمة الايرانية طهران في ذكرى يوم القدس العالمي، والمشهد نفسه يتكرر باختلاف اسماء المدن الايرانية، يوم بعمر الثورة الاسلامية في ايران تستحضر من خلاله طهران العاصمة القدس الشريف، فهي رسالة وجهتها مختلف شرائح الشعب الايراني الى الكيان الصهيوني وداعميه الغربيين في وقت تستمر جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الاعزل، مسيرة عبر فيها الايرانيون بمختلف فئاتهم العمرية عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقالت مواطنة إيرانية مشاركة في مسيرات يوم القدس: "السبب الأساس لحضورنا في هذه المسيرات هو أن نصفع الكيان الصهيوني الغاصب الذي يقتل الأطفال الأبرياء بأبشع طرق".



وقال مواطن ايراني مشارك في المسيرات: "جئنا لنكون سندا راسخا للشباب الفلسطيني وسنبقى معهم كي لاتضيع دماء الشهداء هدرا".

يوم القدس العالمي في ايران لا يخلو من مشاهد توثق لحقيقة هذا اليوم في ايران ما بعد الثورة، الكل هنا في سباق مع الزمن ليكون حاضرا في الساحة، وخلاصة القول إن يوم القدس يرسم بانورما تجمع شرائح المجتمع الايراني في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك، وهو موعد للتأكيد على أن القضية الفلسطينية لاتزال القضية الاولى في العالم الاسلامي وأن القدس هي بوصلة المسلمين كافة.

وقال مواطن ايراني: "اليوم الشعب الإيراني وإلى جانب جميع المسلمين في العالم حضروا المسيرات لأن فلسطين هي الحق وأننا نقف مع الحق".

وقالت مواطنة ايرانية: "نحن هنا لنقول أننا راسخون في خطانا أمام القضية الفلسطينية حتى تحرير القدس المحتلة".



المواطنون الإيرانيون على اختلاف انتماءاتهم، خرجوا في مسيرات حاشدة تحت شعار وحدة الأمة الإسلامية، ودعم الانتفاضة الفلسطينية والبراءة من الكيان الصهيوني والإرهاب التكفيري. وأكدت الشعارات واليافطات المرفوعة على الغضب المستشيط في الشارع الإيراني من أنظمة إسلامية هرعت للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي ومن صمت دولي مستمر عن انتهاكات الاحتلال.

لوحات شعبية رسمها الايرانيون في ساحاتهم وميادينهم، لوحات تؤكد استمرار دعم إيران وشعبها لنهج المقاومة والانتفاضة الفلسطينية بوجه الكيان الاسرائيلي الغاصب والاحتلال.