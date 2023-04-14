الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣
٠١:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

زلزال مدمر يهز جزيرتي جاوة وبالي الإندونيسيتين

زلزال مدمر يهز جزيرتي جاوة وبالي الإندونيسيتين
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

هز زلزال قوي أجزاء من جزيرة جاوة الرئيسية في إندونيسيا وجزيرة بالي السياحية اليوم الجمعة، مما تسبب في حالة من الذعر ولكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت شدته 7 درجات كان مركزه 96.5 كيلومترا شمال توبان، وهي مدينة ساحلية في إقليم جاوة الشرقية، وعلى عمق 594 كيلومترا.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا إنه لا يوجد خطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، لكنها حذرت من توابع محتملة.

وصدرت أوامر إخلاء في بعض الأماكن، مما أدى إلى نزول أعداد كبيرة من الناس إلى الشوارع.

الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 270 مليون نسمة تتعرض بشكل متكرر للزلازل والانفجارات البركانية وموجات تسونامي بسبب موقعها على قوس البراكين وخطوط الصدع في حوض المحيط الهادئ المعروف باسم "حلقة النار".

في العام 2004، تسبب زلزال قوي للغاية في المحيط الهندي في حدوث موجات تسونامي حصدت أرواح أكثر من 230 ألف شخص في اثنتي عشرة دولة، معظمهم في إقليم آتشيه الإندونيسي.

روابط ذات صلة

اندونسيا ترفض استقبال المنتخب الاسرائيلي في بطولة كأس العالم للشباب فماذا كان رد الفيفا؟

شاهد.. ثوران أحد اكثر البراكين نشاطا في العالم

إندونيسيا والصومال والنيجر وموريتانيا على مسار التطبيع

أندونسيا ترفض تسييس ارسال المساعدات الإنسانية لسوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو... رسالة"يوم القدس العالمي"هذا العام

إنتاج إيران النفطي اليومي ارتفع بمقدار 37 ألف برميل

العميد فدوي: الكيان الصهيوني الذي تأسس بالعدوان والاحتلال سيزول لا محالة

السودان... دقلو يبدي استعداده للقاء البرهان دون شروط

رحيل الكاتبة الأمريكية آن بيري

الكيان الصهيوني يعطل العديد من مواقع البنوك ومكاتب البريد بعد تعرضها لهجوم إلكتروني