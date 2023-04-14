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أبو كويك: في يوم القدس العالمي تحشد الأمة موقفها لنصرة الأقصى

أبو كويك: في يوم القدس العالمي تحشد الأمة موقفها لنصرة الأقصى
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

قال القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك، إن يوم القدس العالمي مناسبة تحشد فيه الأمة صوتها وموقفها تجاه المسجد الأقصى المبارك الذي يعد البوصلة الإيمانية الربانية.

العالم _ فلسطين

وأوضح أبو كويك في تصريح صحفي أن يوم القدس العالمي الذي يأتي في شهر رمضان المبارك يختلف هذا العام، لأنه يأتي في أيام تشهد الدفاع الشريف والعزة والكرامة من أبناء شعبنا من المرابطين والمرابطات عن المسجد الأقصى.

ودعا أبو كويك الأمة الإسلامية أن تأخذ دورها وأن تشارك شعبنا الفلسطيني شرف الدفاع عن الأقصى الذي يمثل الأمة وكرامتها ووجودها وحاضرها ومستقبلها.

وأضاف القيادي في حماس أن من واجب كل حر شريف في الأمة والعالم أن يدعم الشعب الفلسطيني ويقف بجانبه حتى تحرير أرضه ومقدساته.

ويحيي العالم العربي والإسلامي كل عام “يوم القدس العالمي”، الذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وشهدت عدة عواصم عربية وإسلامية مسيرات حاشدة مشاركة في يوم القدس العالمي، حيث خرجت مسيرات في أكثر من 80 دولة ومدينة حول العالم.

ومن أبرز وأضخم هذه المسيرات في العاصمة الإيرانية طهران، حيث انطلقت مسيرات مليونية في كل أنحاء إيران دعمًا للقضية الفلسطينية.

كما انطلقت مسيرات شعبية حاشدة في المخيمات الفلسطينية وبعض المدن اللبنانية ومخيم اليرموك في سوريا ومدنا سورية، بمناسبة يوم القدس العالمي، ودعمًا للأقصى والمقاومة.

وفي البحرين، خرج المواطنون البحريون في تظاهرة حاشدة بمناسبة يوم القدس العالمي؛ تأكيدًا على الالتفاف حول القضية الفلسطينية.

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