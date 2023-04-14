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لبنان.. الاستحقاق الرئاسي في ظل المتغيرات الاقليمية

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

فيما تعيد القوى النافذة اقليميا ترتيب علاقاتها واوراقها يبدو لبنان معلقا وعالقا على رصيف الانتظار.

العالم - استوديو بيروت

اتفاق ايراني سعودي القى بظلاله على العلاقة بين دمشق والرياض سرعان ما ترجمت باعلان عودة سورية القريبة الى الجامعة العربية، لكن في مقابل هذه الدينامية الدبلوماسية التي تسود المنطقة وتكسرالحواجز يعاني لبنان قحطا سياسي وتمعن القوى السياسية في تعميق الخلافات والاختلافات بدلا من استثمار المتغيرات وترجمتها لحوار داخلي يخفف منسوب التوتر ويبحث على مخارج بات المناخ الاقليمي جاهزا لدعمها.

على خط آخر نشاطات السفيرة الفرنسية في جولات مكوكية على رؤساء الأحزاب وآخر زيارتها اليوم كانت لمجلس النواب اللبناني.

  • فماذا تمخض عن الحراك الفرنسي؟
  • هل من تقارب في الروى بين القوى السياسية في ضوء المتغيرات المتسارعة في الاقليم؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج استوديو علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة الصحافي اللبناني أمين قمورية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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