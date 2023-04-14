مفتي الديار اليمنية وقيادات يؤكدون أهمية نصرة القضية الفلسطينية

العالم- اليمن

وحسب موقع "المسيرة" اليمني أوضح مفتي الديار اليمنية أن خروج الشعبي اليمني في يوم القدس العالمي تعبير عن موقفه الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن خروج اليوم تعبير عن هوية الأمة وارتباط بجذورها ورسالة تأكيد للموقف الداعم والمساند للمرابطين والمجاهدين في فلسطين.

ونوه العلامة شمس الدين بأن الشعب اليمني على استعداد أن يضحي وأن يقدم أغلى ما يملك نصرة للأقصى الشريف ومقدسات الأمة الإسلامية.

من جانبه، قال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في اليمن أحمد بركة للمسيرة: "نحن نراهن على شعوب الأمة الإسلامية ومواقفها تجاه القضية وفي طليعتها الشعب اليمني".

وأضاف بأن يقظة شعوب أمتنا تجاه القضية الفلسطينية تجبر العدو الصهيوني يوما بعد آخر على تغيير سياساته ومخططاته الإجرامية بحق فلسطين.

بدوره، أشار نائب رئيس مجلس النواب الشيخ عبد السلام هشول إلى أن فلسطين قضية اليمن الأولى ومعركتنا اليوم مع قوى العدوان الأمريكي ترتبط بموقفنا المبدئي تجاه فلسطين.

ودعا هشول شعوب أمتنا لمواصلة دعم القضية الفلسطينية واتخاذ موقف الدين والوفاء تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

إلى ذلك، أكد أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري أن وحدة الساحات تتجسد اليوم من صنعاء إلى طهران إلى فلسطين ومحور المقاومة في تعاظم.

ولفت الحوري إلى أن اليمن لن يتأخر عن المشاركة في أي معركة قادمة مع العدو الصهيوني.