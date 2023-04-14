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فعاليات ومسيرات حاشدة إحياء ليوم القدس العالمي في سوريا

فعاليات ومسيرات حاشدة إحياء ليوم القدس العالمي في سوريا
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

أحيت سوريا يوم القدس العالمي، بفعاليات متنوعة وبمشاركة شعبية واسعة في دمشق وعدد من المحافظات. وتحت عنوان “الضفة درع القدس”، نظمت فعالية حاشدة في مخيم اليرموك في رمزية لمكانته في الوجدان الفلسطيني والمقاومة الوطنية الفلسطينية.

العالم- سورية

وشهد الاحياء الذي تنظمه اللجنة الدائمة ليوم القدس العالمي عرضاً يقدمه أبناء المخيمات الفلسطينية في سوريا ومهرجاناً خطابياً بحضور شخصيات رسمية سورية وقيادات أحزاب وفصائل وقوى فلسطينية ورجال دين وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دمشق.

كما خرج أبناء مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب بمسيرات حاشدة إحياء يوم القدس العالمي.

هذا وخرجت عشرات المراكب في مسيرة بحرية رمزية بمناسبة يوم القدس العالمي، شاركت فيها عشرات القوارب. وحملت القوارب والسفن أعلام فلسطين، تأكيداً على التمسك بقضية فلسطين والمقدسات، باعتبارها قضية الامة المركزية. وردد المشاركون الهتافات الداعمة لفلسطين، والمنددة بالإنتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك.

وشارك أبناء مدينة حلب السورية بإحياء يوم القدس العالمي بمهرجان خطابي أقيم في مقام مشهد النقطة في المدينة. وأكد المشاركون تمسك السوريين بالقضية الفلسطينية، وإيمانهم المطلق بأن النضال هو السبيل الوحيد لتحرير القدس من دنس الصهاينة.

وثمنت الكلمات التضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل لمواجهة العدو الإسرائيلي والدفاع عن الإسلام ومقدسات المسلمين في القدس. وحضر المهرجان عدد من وجهاء المدينة وعلماء الدين الإسلامي فيها.

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فعاليات ومسيرات حاشدة إحياء ليوم القدس العالمي في سوريا