العالم - خاص بالعالم

ويرمز هذا الاحتفال الرسمي الذي يستمر لثلاثة أيام إلى بدء العام الجديد لأكثر من مليون شخص من أبناء قومية داي التي تعتبر اكبر أقلية عرقية في يوننان والتي تضم بدورها نحو25 بالمئة من الأقليات القومية في الصين.



وقال يانغ جينغهاو:" لقد مرت ثلاث سنوات منذ آخر احتفال أقيم بسبب الوباء. يمكننا أن نرى أن هناك إحساسا ملحوظا بالاحتفال في الهواء."

وأوضح زهاو نغسيانغ مرشد سياحي لمنظمة العفو الدولية:"بالنسبة لشعب داي الماء هو رمز القداسة والنقاء. فنحن نرش الماء على بعضنا البعض لنتمنى للناس السعادة ونتمنى لهم التوفيق."



ويتخلل مهرجان رش الماء وعلى مدى أيامه الثلاثة نشاطات متعددة كالعروض الفلكلورية وسباق قوارب التنين وإطلاق الألعاب النارية وتطيير فوانيس كونغ مينغ واقامة الأسواق والمعارض.

هذا فضلا عن اقامة موائد طعام عائلية في المنازل. ويلقى المهرجان استحبابا ومشاركة كبيرة من قبل السياح وخاصة بعد انتهاء اجراءات الإغلاق التي رافقت ظهور وانتشار جائحة كورونا.



وقال زهاو نغسيانغ:" العمل مزدهر. لقد استعدنا الكثير من السياح مرة أخرى وأكثر من ذي قبل. أنا سعيد بذلك لأنه يعني المزيد من فرص العمل بالنسبة لي".



وقبل انطلاق الاحتفالات بمهرجان رش الماء كان هناك احتفال خاص للحصول على المياه من نهر لانتسانغ المعروف باسم ميكونغ في جنوب شرق آسيا.

يذكر أنه في العام 2006 تم إدراج هذا المهرجان كعنصر من التراث الثقافي غير المادي لتفرده وتاريخه الطويل.

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