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الأفغان يحتفلون بعيد الفطر المبارك بأجواء من السرور والبهجة

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

ينتظر الأفغان عيد الفطر المبارك بفارغ الصبر لما يحمل من عادات وتقاليد يعد ابرزها صلاة العيد وزيارة الأقارب ومساعدة الفقراء، أشرف أحد هؤلاء الأفغان الذي يحرص على زيارة عمه الكبير ليهنئه بالعيد ويطمئن عليه. 

العالم - خاص بالعالم

وقال أشرف وهو مواطن أفغاني:"ندعو الله في هذا العيد ان تنعم أفغانستان بالأمان والصلح لكي يعود الجميع وخصوصا الأقارب العم الخال وابناء العم وابناء الخال من بلاد الهجرة الى أرض الوطن في السابق كنا نستغرق عدة ايام لزيارة كبار القوم والأصدقاء والأقارب اما الان يكفينا يوم واحد لزيارة الاقارب لقلة عددهم".

الأطفال لهم نصيب الأسد أكثر من الكبار في العيد حيث يبتهجون ويفرحون بالعيد أكثر من غيرهم لان العيد يأتي وتأتي معه العيدية والحلويات والملابس الجديدة، كما أنهم يجتمعون هنا لاحياء عادة خاصة ورثوها من أجدادهم في يوم عيد الفطر المبارك وهي وليمة يوم العيد.

وقال الحاج حفيظ الله:"في جميع الأعياد خصوصا اليوم الأول من عيد الفطر يحرص أهل كابل على احياء عادة وليمة العيد خصوصا في منازل الذين فقدو احبتهم خلال شهر مضان نجتمع في المساجد او المنازل كما أنهم يكثر زوار العيد في هذه المنازل المحزونة كما جرت العادة وكما ترون هنا طبخ الوليمة".

وكما بدأ الأفغان شهر رمضان بالقران فأنهم يختمونها بختمة بالقران ايضا ويدعون للجميع بالصحة والسلامة.

لكل شعب عاداته وتقاليده في اول ايام عيد الفطر السعيد وللأفغان عادتهم وتقاليدهم وهي امتداد لسفرة الرحمن من شهر رمضان المبارك وختامها مسك في العيد حيث الاقارب والأصدقاء والجيران على سفرة واحدة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو... الأفغان يحتفلون بعيد الفطر المبارك بأجواء من السرور والبهجة

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