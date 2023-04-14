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وزير الخارجية السوري يصل إلى الجزائر السبت

وزير الخارجية السوري يصل إلى الجزائر السبت
الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الإذاعة الحكومية بالجزائر، مساء الجمعة، أن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، سيصل إلى الجزائر اليوم السبت، في زيارة رسمية.

العالم - سوریا

وأفادت الإذاعة بأن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف سيكون في استقبال المقداد.

وأمس الجمعة، قالت صحيفة "الوطن" السورية إنه من المنتظر خلال الجولة العربية للمقداد، بحث تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتطورات السياسية على الساحة العربية.

ومن المرجح أن يتم خلال زيارته الإعلان عن إعادة فتح السفارة السورية في تونس والجزائر، حيث تأتي هذه الزيارات في سياق اتصالات عربية لتطبيع العلاقات مع دمشق، وتمكين سوريا من استعادة مقعدها في الجامعة العربية.

وأعلنت الجمهورية العربية السورية إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير لديها، بعدما اتخذت تونس خطوة مماثلة في وقت سابق، جاء ذلك في بيان مشترك للدولتين، الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

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