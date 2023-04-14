بايدن: قررت الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة

العالم - الأميرکيتان

وقال الرئيس الأمريكي يوم الجمعة، إنه اتخذ بالفعل قرارا بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2024، وسيعلن ذلك قريبا.

وقال بايدن، مجيبا عن أسئلة الصحفيين حول خططه لإعادة انتخابه للرئاسة قبل مغادرة دبلن: "لقد أجريت هذه الحسابات بالفعل. سنعلن ذلك في وقت قريب جدا".

وأضاف بايدن: "أخبرتكم أن خطتي هي الترشح مرة أخرى".

من جانبه، شكك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في إمكانية إعادة انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن لولاية ثانية عام 2024، ملمحا إلى أن حالته العقلية والصحية لا تسمحان بذلك.

وفي حوار مع قناة فوكس نيوز الثلاثاء، قال ترامب ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن بايدن يمكن أن يعاد انتخابه: "أنا أراقبه كما تراقبونه أنتم. ربما يكون من غير المناسب بالنسبة لي أن أقول ذلك، لكني لا أرى كيف يمكن أن يحدث ذلك".

وتابع: "هناك شيء خاطئ معه. رأيت إجابته على شاشة التلفزيون حول ما إذا كان سيترشح في الانتخابات المقبلة. كان يتحدث مع رجل لطيف للغاية يدعى آل روكر. أقصد أنه سئل سؤالا بسيطا جدا، ولكن كانت هناك إجابة مطولة عن البيض وما إلى ذلك".