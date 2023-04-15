رئيس الجمهورية: وحدة المسلمين تمنع الاعتداءات الصهيونية

العالم - ايران

وهنأ رئيس الجمهورية في هذا الاتصال الذي جرى مساء الجمعة نظيره الكازاخستاني بمناسبة شهر رمضان المبارك واشار الى المبادرة الايرانية لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي قائلا ان الرسالة الحازمة لوحدة وتضامن المسلمين وحدها هي التي يمكنها ان تمنع توسع دائرة الاعتداءات الصهيونية، وسط تراجع الاوساط الدولية امام الجرائم والعدوان الصهيوني.

وفي جانب آخر من كلمته وصف رئيس الجمهورية كازاخستان بأنها دولة جارة وصديقة حميمة لايران قائلا " في مجال النقل فان ايران هي أفضل خيار للوصول السريع والترانزيت الموثوق فيه نحو المياه الدولية، كما ان القدرات الايرانية الكبيرة في مجال الخدمات التقنية والهندسية وخاصة في قطاع التعدين يمكنها ان تكون موضع اهتمام في تعزيز التعاون بين البلدين.

من جانبه هنأ الرئيس الكازاخستاني ايضا نظيره الايراني بمناسبة شهر رمضان المبارك قائلا انه يوافق تماما مع ما قاله رئيس الجمهورية الاسلامية بأن الدول الاسلامية يجب ان تقوم بحل قضايا العالم الاسلامي عبر تطوير التعاون وتعزيز التشاور المتبادل.

كما وصف الرئيس الكازاخستاني ايران وكازاخستان بالجارتين الحميمتين والشريكين الموثوقين لبعضهما البعض قائلا "ان البلدين لديهما امكانيات جيدة لتعزيز التعاون الثنائي، كما اكد على ضرورة بذل كل الجهود لتسريع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين".