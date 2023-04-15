ثالث محادثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وآذربيجان خلال أسبوع

العالم - ايران

وتباحث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره الاذربيجاني جيحون بايراموف بشان آخر التطورات في العلاقات الثنائية في المحادثات الهاتفية التي جرت مساء الجمعة وهي ثالث محادثات هاتفية بينهما خلال الأسبوع الاخير.

وأكد وزيرا الخارجية في هذه الجولة على متابعة الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

يذكر انه بعد الأحداث الأخيرة في العلاقات الثنائية والمشاكل وسوء التفاهم الذي نشأ بين البلدين ، أجرى وزيرا خارجية جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أذربيجان يومي 7 و 8 نيسان/ابريل الجاري جولتين من المحادثات الهاتفية حول التطورات في العلاقات الثنائية وبعض القضايا الإقليمية وتم التأكيد على المزيد من الحاجة لادارة الفضاء الإعلامي بما يتماشى مع مصالح الشعبين والبلدين.

ووفقا لإعلان وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، فإن استمرار اجتماعات وزيري خارجية جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أذربيجان في عاصمتي البلدين هو أحد الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال المشترك ، وفي هذا الحوار البناء ، أكد الطرفان على استمرار المشاورات بين مسؤولي البلدين.

كما أعلن عباس موسوي ، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى جمهورية أذربيجان ، في تغريدة على تويتر يوم الأربعاء 13 نيسان، عن محادثات اجراها مع "حكمت حاجيف" ، مساعد الرئيس الأذربيجاني ، وكتب: " بعد المحادثات البناءة بين وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أذربيجان ، أجريت أيضًا محادثات صريحة وبناءة مع السيد حكمت حاجيف ، مساعد الرئيس الأذربيجاني. آمل أن تصب النتيجة النهائية للعملية التي بدأت، في مصلحة البلدين والمنطقة.