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المطران حنا رحمة: القدس مكان مقدس لكل شعوب العالم 

المطران حنا رحمة: القدس مكان مقدس لكل شعوب العالم 
السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مطرانية بعلبك - دير الأحمر في بلدة دير الأحمر المطران حنا رحمة، ان القدس مكان مقدس لكل شعوب العالم، بعيدًا عن الغطرسة والإنتقائية التي لا علاقة لها بالأديان، والمطلوب أن تعيش الناس مع بعضها بمساواة، بعيدا عن الظلم والقهر.

العالم_لبنان

اعلن ذلك خلال زيارة رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك مطرانية بعلبك - دير الأحمر في بلدة دير الأحمر، لتهنئة المطران حنا رحمة بعيد الفصح.

وأكد الشيخ يزبك أننا نعتز بالإنتماء إلى السيد المسيح (ع) الذي هو من الرسل والأنبياء الذين اختارهم رب السماوات ليكون عينًا ودليلًا لهداية الناس"، وأضاف: جئنا لنؤكد عيشنا الواحد بعيدًا عن الحواجز التي يجب أن تذلّلها أجواء الثقة والمحبة بين الناس، وفي اللقاء مع الله فليتنافس المتنافسون.

ودعا إلى الابتعاد عن العصبية بالعودة إلى الله، وقال "نسأل أن تكون هذه القيامة للبنان الجديد لكي يخرج من محنته.

وشدد على ضرورة أن تبقى القدس بيننا حاضرة من أجل إنقاذ هذا الشعب المظلوم بمسيحييه ومسلميه.

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المطران حنا رحمة: القدس مكان مقدس لكل شعوب العالم 