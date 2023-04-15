شاهد.. صنعاء تهتف لتحرير القدس

العالم - مراسلون

بتوقيت القدس خرجت صنعاء والمحافظات الحرة في اليمن لإحياء يوم القدس العالمي بمسيرات شعبية حاشدة لتاكيد حضور اليمن الى جانب القدس والمجاهدين الابطال.

وقال محافظ محافظة صعدة اللواء محمد جابر عوض في تصريح لقناة العالم:"في هذا اليوم المبارك في أخر جمعة من شهر رمضان في اليوم العالمي للقدس الذي حدده ودعا اليه الامام الخميني رضوان الله تعالی عليه واستجابة لدعوة السيد المجاهد عبدالملك بدر الدين الحوثي، خرج ابناء محافظة صعدة اليوم عن بكرة ابيهم الی الساحات ليعلنوا موقفهم وعداءهم الواضح لأميركا و"اسرائيل" والغدة السرطانية ويعلنوا تضامنهم الحقيقي والفعلي بالكلمة والسلاح والقول والفعل مع ابناء فلسطين".

وصرح رئيس اللجنة المنظمة للمسيرات في صعدة، علي الشرفي لقناة العالم:"نحن نؤكد في هذا اليوم ان "اسرائيل" هي العدو وانه مهما حاول منافقي العرب وغيرهم ان يجعلوا لنا عدواً غير "اسرائيل" فإنهم فاشلون، نحن نعتقد اعتقاداً ونؤمن ايماناً قرآنياً بناءاً علی قول الله سبحانه وتعالی "لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود" .. بأن اليهود هم الاعداء وسنحمل لهم عقدة العداء ما حيينا".

المشاركون في مسيرات القدس في اليمن دعوا المؤسسات الاعلامية العربية والاسلامية لتخصيص مساحة منصفة للحديث عن القدس والمقدسات التي ترزح تحت الاحتلال وكشف جرائم الصهاينة بحق الفلسطينين وشعوب المنطقة مؤكدين بأن من يسعى لاضعاف الامة لا يخدم إلا العدو ومشاريعه الهدامة.

وقال مدير عام مكتب حقوق الانسان بمحافظة صعدة يحيی الخطيب لقناة العالم:"رسالتنا الی المجاهدين في فلسطين وفي محور المقاومة بأن اخوتهم اليمنيين معهم قلباً وقالباً وسيسعوا الی تحرير القدس مهما كلف الأمر".

حتماً سيرحل الكيان الصهيوني الغاصب من ارضنا؛ هكذا قالت الجماهير المحتشدة في الساحات اليمنية.