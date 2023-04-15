نائب عراقي: الاحتلال الأمريكي يواصل دعم الارهابيين لابتزاز العراق

العالم-العراق

وبحسب موقع "المعلومة" فقد قال سالم إن "قواتنا الأمنية وحشدنا في تصدي تام للعصابات الإجرامية الداعشية ودحر أي مؤامرة ضد البلاد تقودها أمريكا".

واضاف أن " الاحتلال الأمريكي يواصل دعم وتمويل العصابات الإجرامية بين منطقة واخرى ولابد من إجراء عمليات عسكرية واسعة النطاق للقضاء على فلول العصابات المنهزمة "،

وأشار الى ان " الاحتلال الأمريكي بعد تثبيت وجودها على الأرض العراقية بذريعة مكافحة الإرهاب تقوم بتحفيز نشاط تشكيلات العصابات الإجرامية وتمدها بالسلاح والذخيرة والمال ".

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، أمس الجمعة، تنفيذ عملية أمنية في الصحراء الغربية في محافظة الأنبار، وبمشاركة قوة من الجيش لمنع تسلل العناصر الارهابية.