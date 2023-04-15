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مراسل العالم يروي ما حدث في مطار مروي وقاعدته الجوية بالسودان

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد مراسل قناة العالم سيطرة قوات الدعم السريع علی مطار مروي وقاعدته الجوية في شمال السودان.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في السودان سماع دوي انفجارات متعددة في العاصمة السودانية الخرطوم جنوباً وشرقاً وتسود حالة من الذعر في المدينة.

وأكد مراسل قناة العالم ان جميع الجسور في الخرطوم مغلقة وتنتشر قوات الجيش السوداني في جميع مناطق العاصمة.

هذا وصرحت القوات المسلحة بقيادة محمد حمدان دقلو، في بيان، إنها تمكنت من "السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم ومطاري مروي والأبيض وعدد من المواقع بالولايات الأخرى".

ويأتي ذلك بعد اتهام الجيش السوداني قوات الدعم السريع بحشد عناصرها وتحريكها في الخرطوم ومدن أخرى دون التنسيق معه، معتبرا هذه التحركات تجاوزا واضحا للقانون.

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