غزة تحيي يوم القدس العالمي وظهور يحيی السنوار

هو يوم القدس العالمي الذي يسري بالقلوب صوب القبلة الاولى، ولهذا هتفت الحناجر للمسجد الاقصى في مسيرة نظمتها فصائل المقاومة احياءً لذكرى يوم القدس.

وقال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش لقناة العالم:"رسالة شعبنا الفلسطيني في يوم القدس العالمي، رسالة وفاء للامام الخميني رحمة الله عليه وهي تأكيد علی وحدة الامة العربية والاسلامية من أجل استعادة القدس وتحريرها وان الطريق لاستعادتها فقط المقاومة والسلاح ووحدة المة المسلمة".

وقال عضو المكتب السياسي لحركة النضال الشعبي محمد الزق لقناة العالم:"لاخيار امام شعبنا سوی مقاومة هذا الاحتلال، كافة المواثيق والشرائع الدولية اتاحت للشعب المحتل ان يقاوم محتليه، هذا قانون دولي طالما هناك احتلالاً، المطلوب مقاومة الاحتلال".

وتواصلت الفعاليات الشعبية في قطاع غزة حيث شاركت كافة فصائل المقاومة في حفل مركزي حظي باهتمام فلسطيني في ظل كلمة وجهها الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي للجماهير الفلسطينية جدد فيها العهد للقدس.

وقال الرئيس رئيسي:"ان موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية لم يتغير ابداً في دعم القضية الفلسطينية. ان الامام الخامنئي حفظه الله تعالی يعتبر القضية الفلسطينية أهم قضية في العالم الاسلامي".

وفي ظهور هو الأول منذ عام حضر قائد حركة حماس يحيى السنوار ليشارك في حفل احياء يوم القدس العالمي الذي أكد فيه على وحدة صف المقاومة في الداخل والخارج.

وقال السنوار في كلمة له:"يا أهلنا في القدس، في الداخل، في الضفة؛ ان مقاومتكم معكم، تراقب فعلكم وجرائم العدو، وقيادة المقاومة ومحور القدس لن تبخل عنكم بالغالي والرخيص".

في ظل تحليق مكثف لطائرات الاحتلال وبينما يرقب شهداء المقاومة درب تحرير المسجد الأقصى تم احياء يوم القدس ووصلت الرسالة.

في يوم القدس العالمي جدد الفلسطينيون بيعتهم ومن خلفهم داعمون لاتهزهم عقوبات ولاترهبهم تهديدات، فإن كانت غزة سيف القدس فالضفة درعها ومابين السيف والدرع مقاومة عينها علی القدس.