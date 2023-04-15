استجابة بحرينية لدعوة الشيخ عيسى قاسم لاحياء يوم القدس العالمي

والتعدي على المصلين والمعتكفين والمرابطين في هذا المسجد في ظل تطبيع سافر من قبل بعض الانظمة مع الكيان الصهيوني والتي بالتالي منحه الغطاء والضوء السياسي بممارسة هذه الجرائم التي هي اليوم برسم التطبيع، لذلك كان من الضروري ان تكون دعوة سماحة الشيخ احمد عيسى قاسم للشعب للشعب البحريني ان يكونوا في مقدمة الشعوب لاحياء يوم القدس العالمي الذي دعا اليه الامام الخميني الراحل "قدس سره الشريف" لذلك تم تداول العديد من البوستات ومقاطع الفيديو والتغريدات والتعليقات.

وبالفعل كانت الاستجابة على دعوة سماحة الشيخ عيسى قاسم لاحياء يوم القدس العالمي الذي كان مختلفاً هذا العام عن احياءات الاعوام السابقة في ظل التطبيع السافر من قبل نظام البحرين، حيث كان الشعار الابرز في الفعاليات والمسيرات ""القدس والضفة هي درعها".

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