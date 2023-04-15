السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣
٠٤:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

نقطة تواصل

استجابة بحرينية لدعوة الشيخ عيسى قاسم لاحياء يوم القدس العالمي

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

برنامج "نقطة تواصل" يسلط الضوء على كافة القضايا التي يعلق عليها نشطاء البحارنة على مدار اسبوع كامل في منصات التواصل الاجتماعي، ويركز على واقع الاعتداءات الصهيونية المتكررة وانتهاك حرمة المسجد الاقصى في شهر رمضان المبارك.

والتعدي على المصلين والمعتكفين والمرابطين في هذا المسجد في ظل تطبيع سافر من قبل بعض الانظمة مع الكيان الصهيوني والتي بالتالي منحه الغطاء والضوء السياسي بممارسة هذه الجرائم التي هي اليوم برسم التطبيع، لذلك كان من الضروري ان تكون دعوة سماحة الشيخ احمد عيسى قاسم للشعب للشعب البحريني ان يكونوا في مقدمة الشعوب لاحياء يوم القدس العالمي الذي دعا اليه الامام الخميني الراحل "قدس سره الشريف" لذلك تم تداول العديد من البوستات ومقاطع الفيديو والتغريدات والتعليقات.

وبالفعل كانت الاستجابة على دعوة سماحة الشيخ عيسى قاسم لاحياء يوم القدس العالمي الذي كان مختلفاً هذا العام عن احياءات الاعوام السابقة في ظل التطبيع السافر من قبل نظام البحرين، حيث كان الشعار الابرز في الفعاليات والمسيرات ""القدس والضفة هي درعها".

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

غزة تحيي يوم القدس العالمي وظهور يحيی السنوار

دلالات إحيائية يوم القدس العالمي هذا العام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اكبر عملية تسريب اسرار استخباراتية تحرج ادارة بايدن.. شاهد ماذا تحوي؟

حذار من النوم على الأرض.. هذا ما سيُصيبك

 سديد 365؛ اختبار أحدث صاروخ إيراني بنجاح

الأمين العام لاتحاد علماء المقاومة.. ماهر حمود: تضحيات محور المقاومة لنصرة فلسطين أثمرت النصر +فيديو

مجلة أمريكية تكشف عن وضع بايدن المحرج في الانتخابات الرئاسية المقبلة

شاهد..ماوراء اشعال فتيل القتال العسكري في السودان؟