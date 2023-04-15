الصحة الإيرانية: تسجيل 324 إصابة و27 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم السبت انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 324 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 603 آلاف و 91 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 170 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 351 ألفا و 579 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 804 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل 27 وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 145 ألفا و 808 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 56 مليونا و 161 ألفا و 728 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.



وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 515 ألفا و 998 لقاحات.

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 12 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة)، و 61 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 270 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 105 مدن في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).