يوم القدس العالمي وتغيير قواعد المواجهة في الضفة

وللحديث اكثر حول هذا الموضوع حاورت قناة العامل مراسلها في الضفة الغربية فارس الصرفندي.



1- فارس.. القوى السياسية والعسكرية الفلسطنية في الضفة الغربية هل وصلت اخيرا الى استنتاج بان المقاومة هي السبيل الوحيد للتحرير؟

2- كيف يقرأ الشارع الصهيوني التغيير الكبير في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل؟

هذا وقد اكد قادة محور المقاومة ان تحرير القدس هو الهدف الأسمى في العالم الإسلامي. وشددوا على ان التضامن في يوم القدس العالمي يبعث برسالة إلى الشعب الفلسطيني المضحي للمسلمين.

وأشادت الفصائل الفلسطينية بدور محور المقاومة المتنامي في صد عدوان الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

لمناقشة هذا الموضوع استضاف برنامج "البوصلة" ضيفا هذه الحلقة.. الدكتور وليد القططي القيادي في حركة الجهاد الاسلامي من غزة وحسن عبد الحميد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية من دمشق.. ليجيبا عن الاسئلة التالية:

1- كيف أثر اختيار الامام الخميني قدس سره، للجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك يوما عالميا للقدس على واقع العالم الاسلامي عموما والقضية الفلسطينية خصوصا في ظل حالة التشرذم الكبيرة التي كانت تعيشها الامة؟

2- هل فعاليات يوم القدس العالمي والتمهيد لها كان لها اي تاثير على قرارات الاحتلال وخاصة قرار منع دخول اليهود للمسجد الاقصى خلال الايام الاخيرة من شهر رمضان المبارك؟

3- هل يعني تأكيد قادة محور المقاومة على مواصلة الجهاد حتى تحرير المسجد الاقصى المبارك وكامل الارض الفلسطينية أنه لا إمكانية لأي تسوية سياسية للقضية الفلسطينية؟

4- السيد حسن نصر الله تحدث عن أن دول محور المقاومة ستشهد انفراجة خلال العام الحالي ما هي بوادر هذه الانفراجة وكيف ستؤثر على القضية الفلسطينية؟

5- اليوم القضية الفلسطينية لم تنحصر في اطار قومي او اقليمي وحتى ديني ما الذي جعلها تتخطى الحدود والاعراق والاديان والمذاهب وما دور يوم القدس في هذا التطور الكبير؟



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