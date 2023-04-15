أنت المراسل.. رسالة المشاركون بمسيرات يوم القدس في العالم العربي

العالم - أنت المراسل

وقال المشاركون في مسيرات يوم القدس العالمي عبر نافذة "انت المراسل"، بأن القدس تبقى قضيتهم الاولى وخرجوا في هذه المسيرات دعما للشعب الفلسطيني وبأنهم باقون على العهد حتى تحرير كامل الاراضي الفلسطينية.

وتحت شعار "الضفة درع القدس" وبمظاهرات ضخمة احيا عدد من بلدان العالم يوم القدس العالمي تلبية لنداء الإمام الخميني رضوان الله عليه وتأكيدا على أحقية القضية الفلسطينية.

فقد خرجت مسيرات كبيرة وفعاليات في كل من ايران والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن والبحرين، أكدوا فيها دعم قضية فلسطين وشعبها بمواجهة جرائم الاحتلال وسط شعارات من وحي المناسبة وأخرى منددة بالتطبيع مع كيان الاحتلال.

اما في باكستان وفيما أعلنت السلطات والشخصيات السياسية والدينية الباكستانية تضامنها مع الشعب الفلسطيني بمناسبة يوم القدس العالمي خرجت حشود غفيرة احياء للمناسبة في العاصمة اسلام اباد ومدن اخرى.

كما نظم المسلمون في تانزانيا مسيرات بمناسبة يوم القدس العالمي فيما احيا مسلمو كشمير المناسبة بمسيرات مماثلة وسط هتافات الحرية لفلسطين وللاقصى.

وفي العاصمة الماليزية كوالامبور رفع المشاركون في مسيرات يوم القدس العالمي الاعلام الفلسطينية ورددوا شعارات مناصرة للقدس والاقصى ودعوا الى مقاطعة البضائع الاميركية والاسرائيلية.

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