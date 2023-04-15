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عودة سوريا الى حضنها العربي.. المقداد في الجزائر +فيديو

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الى العاصمة الجزائر في مستهل جولة عربية تشمل أيضا تونس والعراق، يبحث خلالها وجهات النظر حول عودة سوريا الى جامعة الدول العربية.

العالم - خاص بالعالم

في تفاصيل الخبر.. جولة عربية وزيارات مكوكية، تطلق عنانها الدبلوماسية السورية، في خطوة للامام من قبل دمشق نحو الشقيقات العربيات، لتسحب ذرائع القطيعة العربية معها.

وزير الخارجية السوري فيصل المقداد حل ضيفا على الجزائر، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام. تتضمن أجندتها مباحثات مع القيادة الجزائرية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، فضلا مناقشة آخر التطورات على الساحتين العربية والدولية وتنسيق المواقف بين البلدين.

المقداد وفور وصوله مطار هواري بو مدين الدولي، اشاد بالمواقف الجزائرية الثابتة، وشدد على قوة العلاقات بين سوريا والجزائر قوية وقال إن القيادة الجزائرية كانت كعادتها تقف إلى جانب سوريا دائما.

زيارة المقداد للعاصمة الجزائرية ستكون فاتحة جولة عربية، يبحث خلالها المقداد وجهات النظر العربية تجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية؛ يزور خلالها تونس، ويجري مباحثات حول تطوير العلاقات الثنائية والقضايا العربية والمشتركة؛ ليكمل جولته بزيارة إلى بغداد، حيث ستكون التطورات في سوريا موضع بحث مع المسؤولين العراقين.

الجولة السورية في شمال افريقيا والعراق، جاءت بعد زيارة مماثلة إلى السعودية، هي الأولى منذ عقد ونيف، تم خلالها بحث جهود عودة دمشق للجامعة العربية. كما تأتي الجولة السورية الجديدة، تزامنا مع اجتماع تشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون والأردن ومصر والعراق، عقد في جدة.

الوزراء تبادلوا وجهات النظر حول جهود التوصل الى حل سياسي للأزمة في سوريا ينهي تداعياتها كافة ويحافظ على وحدتها وأمنها واستقرارها وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي. مشددين على ضرورة أن يكون هناك دور قيادي عربي في جهود إنهاء الأزمة، وعلى أهمية مكافحة الارهاب ومعالجة الوضع الانساني.

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