الدعم السريع تنشر مقطع فيديو لجنود مصريين "استسلموا" شمال السودان

العالم - مصر

جاء ذلك بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الدعم السريع في السودان، وبين الجيش السوداني اليوم.

وعلى حسابِها في تويتر، نشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو للكتيبة، وقالت إن كتيبة من الجيش والقوات المصرية تسلم نفسها لقوات الدعم السريع في مروي. جاء ذلك بعد أن أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على قاعدة 'جبل أولياء' الجوية في مروي.

ولم يتضح سبب وجود جنود مصريين في مروي اليوم، لكن القوات المصرية والسودانية تجري بشكل دوري مناورات عسكرية مشتركة في شمال السودان في أعقاب التوتر الدبلوماسي مع إثيوبيا.

وظهر في المقطع المصور عدد من الرجال يرتدون ملابس عسكرية ويجلسون على الأرض ويتحدثون مع أفراد من قوات الدعم السريع باللهجة المصرية.

وسبق ان اعلن الجيش المصري متابعته عن كثب ما يجري في السودان وسعيه لتأمين القوات المصرية المتواجدة هناك.

ولم يتسن التحقق على الفور من اللقطات ولم تدل السلطات المصرية بعد بأي تعليق على هذا الأمر.