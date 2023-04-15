السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣
٠٤:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الأمين العام لاتحاد علماء المقاومة..

ماهر حمود: تضحيات محور المقاومة لنصرة فلسطين أثمرت النصر +فيديو

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر الأمين العام لاتحاد علماء المقاومة الشيخ "ماهر حمود" أن التضحيات الجسيمة التي تقدمها إيران وسوريا ومحور المقاومة نصرة لفلسطين وشعبها أثمرت وما زالت تثمر النصر.

العالم - خاص بالعالم

وأشار الأمين العام لاتحاد علماء المقاومة خلال لقاء سياسي موسع للسفارة الإيرانية في بيروت بمناسبة يوم القدس العالمي الى أن دور الفلسطينيين الكبير في القدس والضفة وغزة في إلحاق الهزائم بالكيان الإسرائيلي.

هذا وحضر اللقاء شخصيات سياسية وحزبية واجتماعية وعلمائية، وتخللته العديد من الكلمات، حيث قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمته إن محور المقاومة متماسك، ويعمل على أساس وحدة الساحات، محذرا الكيان الإسرائيلي من اشتعال كل الساحات دفعة واحدة.

وشددت كلمات المشاركين على محورية القضية الفلسطينية والقدس الشريف في وجدان الأمتين الإسلامية والعربية، وأشارت الى أهمية دور المقاومة في تحرير الأراضي والشعوب.

روابط ذات صلة

يوم القدس العالمي وتغيير قواعد المواجهة في الضفة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. الدعم السريع تنشر مقطع فيديو لجنود مصريين "استسلموا" شمال السودان

اكبر عملية تسريب اسرار استخباراتية تحرج ادارة بايدن.. شاهد ماذا تحوي؟

حذار من النوم على الأرض.. هذا ما سيُصيبك

 سديد 365؛ اختبار أحدث صاروخ إيراني بنجاح

الأمين العام لاتحاد علماء المقاومة.. ماهر حمود: تضحيات محور المقاومة لنصرة فلسطين أثمرت النصر +فيديو

مجلة أمريكية تكشف عن وضع بايدن المحرج في الانتخابات الرئاسية المقبلة