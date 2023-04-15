ماهر حمود: تضحيات محور المقاومة لنصرة فلسطين أثمرت النصر +فيديو

العالم - خاص بالعالم

وأشار الأمين العام لاتحاد علماء المقاومة خلال لقاء سياسي موسع للسفارة الإيرانية في بيروت بمناسبة يوم القدس العالمي الى أن دور الفلسطينيين الكبير في القدس والضفة وغزة في إلحاق الهزائم بالكيان الإسرائيلي.

هذا وحضر اللقاء شخصيات سياسية وحزبية واجتماعية وعلمائية، وتخللته العديد من الكلمات، حيث قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمته إن محور المقاومة متماسك، ويعمل على أساس وحدة الساحات، محذرا الكيان الإسرائيلي من اشتعال كل الساحات دفعة واحدة.

وشددت كلمات المشاركين على محورية القضية الفلسطينية والقدس الشريف في وجدان الأمتين الإسلامية والعربية، وأشارت الى أهمية دور المقاومة في تحرير الأراضي والشعوب.