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رئيس الجمهورية يعيّن المشرف على وزارة الجهاد الزراعي

رئيس الجمهورية يعيّن المشرف على وزارة الجهاد الزراعي
الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

أصدر رئيس الجمهورية الاسلامية السيد ابراهيم رئيسي مرسوما عيّن بموجبه "محمد آقا ميري" مشرفا عاما على وزارة الجهاد الزراعي.

العالم - ايران

وجاء في المرسوم الرئاسي " نظرا لاستقالة السيد جواد ساداتي نجاد واستنادا للمادة 135 من الدستور ونظرا للالتزام والجدارة والمؤهلات التنفيذية التي تتمتعون بها ، تم تعيينكم بموجب هذا المرسوم كمشرف على وزارة الجهاد الزراعي ".

وجاء في المرسوم ايضا " نأمل منكم بذل الجهود بشكل جاد لتحقيق اهداف الحكومة وحل مشاكل البلاد بشكل جاد بالاتكال على الله تعالى والاهتمام بالعدالة والنهج الثوري وخدمة الشعب مع مراعاة النزاهة ومكافحة الفساد.

كما دعا رئيس الجمهورية للمشرف على وزارة الزراعة بالتوفيق في اداء المهام بشكل ناجح وخدمة المواطنين وتحقيق اهداف النظام الاسلامي.

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رئيس الجمهورية يعيّن المشرف على وزارة الجهاد الزراعي

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