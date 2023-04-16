يوم القدس، يشهد تلبية دولية للنداء

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وقد خرجت مسيرات كبيرة وفعاليات في كل من ايران والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن والبحرين، أكدوا فيها دعم قضية فلسطين وشعبها بمواجهة جرائم الاحتلال وسط شعارات من وحي المناسبة وأخرى منددة بالتطبيع مع كيان الاحتلال.

في ذات السياق، حذّر الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله العدو الإسرائيلي من أنّ "أي عمل أحمق في القدس أو الضفة أو غزة أو لبنان أو سوريا قد يجر المنطقة إلى حرب كبرى". وأشار السيد نصر الله إلى أن "العدو أعلن استنفاره على كل الجبهات وكان يشعر بالخوف والقلق بينما محور المقاومة كان في طمأنينة".

في اليمن، استقبل مطار صنعاء الدولي الدفعة الأولى ضمن عملية تبادل الأسرى المحررين في إطار اتفاق سابق بين حكومة صنعاء وقوى التحالف. العملية تستمر ثلاثة أيام وتشمل سبعمائة وستة اسرى من الجيش واللجان الشعبية مقابل مائة وواحد وثمانين اسيرا لقوى التحالف معظمهم من القيادات.

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