السودان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباکات الی 556 شخص

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من الخرطوم نقلاً عن لجنة الأطباء المرکزية ان عدد القتلی وصل الی 56 قتيل، فيما ارتفع عدد الجرحی الی 500 مصاب.

وأکد مراسل قناة العالم ان الاشتباکات تجددت اليوم في جنوب العاصمة الخرطوم بين الطرفين، مشيراً الی ان الجيش السوداني استعاد السيطرة علی بعض الاماکن التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع، منها الاذاعة والتلفزيون السوداني.

وتوقع مراسل العالم زيادة وتيرة الاشتباکات خلال الساعات القادمة موضحاً ان الجيش السوداني مُصر علی حسم أمر قوات الدعم السريع باعتبارها قوات متمردة حسب القيادة العامة للجيش السوداني.