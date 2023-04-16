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وفاة 16 وإصابة 9 جراء حريق بناية سكنية في دبي

وفاة 16 وإصابة 9 جراء حريق بناية سكنية في دبي
الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الأحد، بوفاة 16 شخصا وإصابة 9 أشخاص، إثر حادث حريق اندلع في بناية سكنية في إمارة دبي.‏

العالم- الإمارات

وقال الدفاع المدني في دبي، إن الحادث وقع بعد ظهر أمس السبت، في شقة في الدور الرابع في بناية سكنية في منطقة الراس، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وأضاف متحدث باسم الدفاع المدني، أنه تلقى بلاغا في الساعة 12:35 ظهر أمس السبت، بشأن الحريق، وبناء عليه تم تحريك مركز إطفاء بور سعيد ومركز إطفاء الحمرية للدعم والإسناد، وباشرت الفرق المتخصصة على الفور عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق.

وواصل المتحدث أن حجم الحريق كان متطورا، وأنه في تمام الساعة الثانية و42 دقيقة بعد ظهر أمس السبت، تم السيطرة عليه، وأن موقع الحادث سيتم تسليمه إلى الجهات المختصة عند انتهاء عمليات التبريد، وفقا للإجراءات المتبعة.

وأوضح متحدث باسم الدفاع المدني في دبي، أنه تم تقديم الإسعافات العاجلة للمصابين جراء الحادث على الفور.

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