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مبابي يحطم رقم كافاني ويصبح الهداف التاريخي لسان جيرمان

مبابي يحطم رقم كافاني ويصبح الهداف التاريخي لسان جيرمان
الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

واصل باريس سان جيرمان الابتعاد بصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه لانس الوصيف 3 /1 أمس السبت، في المرحلة الحادية والثلاثين.

العالم - رياضة

وتقدم رين للمركز الخامس على جدول الترتيب، بفوزه على ضيفه ستاد ريمس 3 /صفر.

وعلى ملعب حديقة الأمراء، تعرض لانس لصدمة مبكرة، تمثلت في طرد مدافعه الغاني ساليس عبد الصمد، بعد مضي 19 دقيقة فقط من البداية.

واستغل سان جيرمان النقص العددي في صفوف ضيفه، وتقدم الهداف الفرنسي كيليان مبابي بهدف في الدقيقة 31، وبعدها بست دقائق أضاف زميله البرتغالي فيتينيا الهدف الثاني، ثم أكمل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الثلاثية في الدقيقة 40… وتكفل بيرزيميسلاف فرانكوفسكي بتسجيل هدف لانس الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 60.

وحطم مبابي الرقم القياسي للنجم الأوروغواياني السابق للفريق، إدينسون كافاني، بتسجيله الهدف رقم 139، ليصبح الهداف التاريخي لسان جيرمان في الدوري الفرنسي.

الفوز رفع رصيد سان جيرمان في الصدارة إلى 72 نقطة، بفارق تسع نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني.

وفي المباراة الأخرى، جاء فوز رين بنكهة بلجيكية، حيث أحرز جيريمي دوكو الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين التاسعة و19، وتكفل مواطنه آرثر ثياتي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 68.
الفوز رفع رصيد رين إلى 53 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد ستاد ريمس عند 47 نقطة في المركز الثامن.

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