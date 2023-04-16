انطلاق المرحلة الثالثة من عملية تبادل الأسرى بين صنعاء ومأرب

العالم- اليمن

وحسب موقع "المسيرة" اليمني من المفترض أن تقلع الطائرتان لنقل الأسرى ما بين صنعاء ومأرب في الساعة العاشرة والنصف.

وذكر الموقع أن هناك تأخير في عملية الاستلام والتسليم من قبل المرتزقة في مأرب.

وأوضح أن الجماهير تتواجد بالمئات في مطار صنعاء منتظرين وصول الأسرى والمختطفين القادمين من مارب.

ولفت إلى أنه من المتوقع وصول الطائرة الثانية سيكون الساعة الواحدة ظهرا والطائرة الثالثة ستصل الساعة الثانية وفق جدولة الصليب الأحمر.

من جانبه قال المسؤول الإعلامي في الصليب الأحمر إنه من المفترض أن تتم الصفقة بعد دقائق.

وأضاف أن هناك خمس رحلات وليست ثلاث رحلات بين صنعاء ومأرب.

وذكر موقع المسيرة أن هناك متغيرات طرأت على عملية تبادل الأسرى والمختطفين حسب الصليب الأحمر.

وأكد اقلاع الطائرة الأولى للصليب الأحمر الى محافظة مأرب وعلى متنها دفعة من أسرى المرتزقة.

وأوضح أنه من المتوقع وصول الطائرة التي تقل الأسرى والمختطفين لدى المرتزقة من مارب الى صنعاء في هذه اللحظات.

وذكر أن دفعة اليوم ستتضمن الافراج عن الاسيرة سميرة مارش، كما ستتضمن دفعة اليوم الافراج عن اسرة ال الأمير قرابة 13 فردا كان قد اعتقلهم العدو في عام 2018 واغلبهم أحداث.