الجمهور القرآني يرحب بمعرض القرآن الكريم في أهواز

العالم - مراسلون

وأنت تتجول في اروقة تشم من بين جنباته عبق رائحة القرآن التي ملأت كل زاوية ومكان، سبعون دار للنشر حضرت هنا وعرضت انواع المصاحف المتنوعة احجاما واشكالا.

وقال رئيس لجنة رقابة المحتوی في المعرض، أحمد الساري لقناة العالم:"الدورة الـ14 لمعرض القرآن والعترة في محافظة خوزستان وهو معرض يقام سنوياً يشتمل علی 70 غرفة، في موضوعات متعددة أهمها قسم المنشورات، العفاف والحجاب، الصناعات اليدوية والادارات، كلها قدمت بعض فعالياتها القرآنية ولاقی الحمد لله في هذا العام نجاحاً وحضوراً مميزاً من قبل المواطنين".

وقال أحمد الشميلي وهو صاحب مكتبة قرآنية في المعرض:"الحمد لله المعرض ونشاطاته القرآنية، شهد استقبالاً من الجمهور القرآني ونسأل الله ان يوفقنا لخدمة القرآن الكريم".

معرض القرآن الكريم والذي وجد من مدينة اهواز محطةً له في دورته الرابعة عشر، عرض من خلاله انواع المصاحف والكتب الدينية.

كتب أطفال واخرى تختص بألادب والدين، ورسوم ولوحات فنية تكشف ابداع انامل الحرفيين والمصممين الخوزستانيين.

معرض القرآن الكريم في أهواز تأكيد علی ضرورة الالتفاف حول محورية كتاب الله وترسيخ مفاهيمه وقيمه بين أوساط الشباب سيما في شهر أكد علی قراءته والتدبر في آياته العظام.