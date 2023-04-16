مجلس صيانة الدستور يصادق على جداول الموازنة العامة للبلاد

العالم- ایران

وقال حاجي دليجاني، في تصريح صحفی: إن جداول موازنة العامة أقرها مجلس صيانة الدستور وستتم إحالتها للحكومة للتنفيذ في الأيام المقبلة.

وأضاف: أثناء مراجعة الميزانية، تم اجراء التغييرات في جداول الميزانية بصورة مباشرة، وبسبب هذه التغييرات المباشرة، سيتم إعداد الجداول لتقديمها هذا العام قبل شهر واحد مما كان يتم في الاعوام السابقة.

وقال عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي: في الاعوام السابقة، كانت الحكومة تقوم هي نفسها باعداد الجداول بصورة نهائية ولكن مع إجراءات مجلس الشورى هذا العام فان هذا الامر يتم قبل شهر من ذلك.