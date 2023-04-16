اجتماع وزراء خارجية الدول السبع في اليابان لبحث 'تايوان وأوكرانيا'

العالم - أسيا والباسفيك

ويعتزم الوزراء خلال الاجتماع الذي يستمر 3 أيام إجراء مناقشات يهيمن عليها كما يبدو الضغط الصيني المتزايد على تايوان والنزاع في أوكرانيا، وفق ما ذكرت شبكة يورو نيوز الأوروبية.

ويمهد اجتماع وزراء الخارجية لقمة رؤساء دول مجموعة السبع التي من المقرر عقدها في مايو/أيار بهيروشيما.

ويفترض أن يناقش وزراء خارجية الدول السبع أزمات دولية أخرى من استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان إلى الهجمات الأخيرة التي شنها المجلس العسكري في ميانمار، مرورا بالفضاء وأمن الانترنت والتضليل الإعلامي، بحسب وسائل إعلام فرنسية.

وهيمن شرق آسيا على التحركات الدبلوماسية في الأيام الأخيرة خصوصا بعد إطلاق كوريا الشمالية، الخميس، ما وصفته بأنه "نوع جديد" من الصواريخ البالستية العابرة للقارات (آي سي بي ام) التي تعمل بالوقود الصلب، في إطار تجارب أسلحتها التي تضاعفت في الأشهر الأخيرة.

وقبل أيام، أجرت الصين مناورات عسكرية حول تايوان شملت محاكاة لهجمات وحصار للجزيرة التي تعتبرها جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.

ولطالما حذرت مجموعة السبع بكين من أي محاولة لتغيير الوضع القائم بالقوة فيما يتعلق بتايوان ودق بعض أعضائها ناقوس الخطر في الأيام الأخيرة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بكين الجمعة إن أي "تصعيد عسكري في مضيق تايوان سيكون سيناريو كارثيا للعالم بأسره" وفقا لوكالات.