إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية لأول مرة بالأمم المتحدة

العالم - فلسطين

وأضاف منصور في حديث لإذاعة صوت فلسطين " سيتم إحياء ذكرى النكبة لأول مرة في الأمم المتحدة".

وتابع: "الأمم المتحدة أدركت وأقرت واعترفت بهذه النكبة التي أحلت بالشعب الفلسطيني وضرورة إحيائها في الجمعية العامة، في أكبر قاعة من قاعات الامم المحدة، بالإضافة لفعاليات أخرى في 15 آيار القادم".

وفي سياق آخر، قال منصور إن جلسة وزارية مفتوحة في مجلس الأمن ستعقد في 25 الشهر الجاري، سيترأسها رئيس مجلس الأمن وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف وسيشارك بها وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، ومجموعة من وزراء خارجية الدول في العالم.

وأوضح أنه "خلال الجلسة ستتطرق فلسطين لكافة المسائل من الاعتداءات التي وقعت على الشعب الفلسطيني بما في ذلك ما جرى بالمسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة، والاعتداءات التي وقعت على اهلنا في جنين ومخيمها ونابلس وبلاطة واريحا ورام الله والقدس وفي بيت لحم والخليل، وكافة الأماكن".

ولفت إلى ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته بتوفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين الذين تعرضون لعدوان متواصل وهمجي سواء من قوات الاحتلال او المستوطنين.

وقال: "أصبح من الضروري تطبيق قرارات الأمم المتحدة التي لها صلة فيما يتعلق بتوفير الحماية سواء فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن وابرزها قرار 904، أو تقرير الأمين العام الذي طالب بتوسيع الامكانيات المتاحة لتوفير الحماية على الأرض من قبل الأمم المتحدة.