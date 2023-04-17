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جيش السودان يدعو منتسبي قوات الدعم السريع للاسراع بالانضمام للقوات المسلحة

جيش السودان يدعو منتسبي قوات الدعم السريع للاسراع بالانضمام للقوات المسلحة
الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أصدر الجيش السوداني فجر اليوم الاثنين، بيانا دعا فيه منتسبي قوات الدعم السريع للمسارعة بالانضمام إلى القوات المسلحة.

العالم - السودان

ومما جاء في بيان الجيش السوداني والقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية: "في ظل هذا المنعطف التاريخي الحاسم، ندعو جميع أبناء بلادنا من منسوبي الدعم السريع الذين قدموا لبلادهم خدمات جليلة سابقة لا تنكر، للمسارعة بالانضمام إلى القوات المسلحة الأبية لخدمة بلادهم بين صفوفها".

واضاف البيان: نحن نربأ بمنسوبي الدعم السريع "أن يكونوا مطية لخدمة أهداف وأجندة لشخص واحد، بل لتوجيه طاقاتهم بين إخوانهم في الجيش السوداني ومكونات المنظومة الأمنية للدولة، التي سيجدون بين صفوفها مايستحقونه من تأهيل وتقدير، ولن تستغنى عن خدماتهم بالتسريح لأن البلاد لا زالت في أشد الحاجة لسواعد بنيها مجتمعة".

وأردفت القوات المسلحة في بيانها: "نؤكد لشعبنا الكريم أن قيادة القوات المسلحة ستظل على عهدها وكلمتها معه بألا تراجع ولا نكوص عن تنفيذ المسار السياسي الذي التزمت به".

وأكمل البيان: "نتمنى من المولى عز وجل أن يعود إلى سبيل الرشد الذين تمادوا في هذه الحماقات التي وصلت بالبلاد إلى هذا المنزلق الذي حذرنا منه في مناسبات عديدة، وأن ينتهي هذا الكابوس المزعج الذي جثم على وطننا خلال الأيام السابقة، لينعم أبناؤه بالأمن والاستقرار والعيش الكريم".

المصدر: RT

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