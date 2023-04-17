وزير الخارجية الأوكراني يصل إلى العراق

العالم-العراق

وكان المتحدث باسم الخارجية العراقية أكد، أن "الزيارة تأتي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور حول كيفية التعامل مع مُختلِف القضايا، والتحدِّيات الإقليميَّة والدوليَّة في المنطقة".

وسيلتقي كوليبا خلال زيارته رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة فؤاد حسين.

وذلك بعد أقل من أسبوع من تلقي السوداني اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي، حيث أكد السوداني خلال الاتصال على "أهمية الوصول إلى حل سلمي في أوكرانيا، واتخاذ الحوار سبيلا لإنهاء هذه الأزمة التي تسببت بالكثير من المآسي".

وفي فبراير شباط الماضي، استقبل القادة العراقيون وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث شدد فؤاد حسين على موقف بلاده الداعم لـ "وقف إطلاق النار حتى تبدأ المفاوضات بين الطرفين".

كما استضافت بغداد في بداية العام وزيري الخارجية السعودي والإيراني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.