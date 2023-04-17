بالصور.. النخالة ووفد حركة الجهاد يواصلون عقد لقاءات رسمية ودينية وحزبية في العراق

العالم - فلسطين

وكان وفد من الحركة وصل إلى العراق يوم الأربعاء الماضي، للمشاركة في فعاليات إحياء يوم القدس العالمي، ولنقل المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الممارسات الصهيونية الهمجية، ولا سيما الاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى المبارك حسب ما جاء في وكالة فلسطين اليوم.

وشملت زيارات الوفد، اللقاء بالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوس، ونائب رئيس الوزراء رشيد العزاوي، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، ورئيسي الوزراء السابقين: عادل عبد المهدي ونوري المالكي، ورئيس كتلة تحالف العزم في البرلمان العراقي محمود المشهداني.

كما التقى الوفد كلاًّ من مفتي جمهورية العراق سماحة الشيخ الدكتور مهدي الصميدعي، ورئيس جماعة علماء العراق الدكتور الشيخ خالد الملا، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي فضيلة الشيخ همام حمودي.

كما شملت اللقاءات السفير الفلسطيني في العراق د. أحمد عقل، والسفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق، والمستشار الثقافي الإيراني في العراق الشيخ غلامرضا اباذري.

وعقد الوفد لقاءات مع كل من السيد عمار الحكيم رئيس حزب تيار الحكمة الوطني، ومع الشيخ قيس الخزعلي أمين عام عصائب أهل الحق، ومع قيادة حركة الجهاد والبناء العراقية. وكذلك التقى الوفد بكل من الحاج هادي العامري قائد منظمة بدر، والحاج أبو فدك عبد العزيز المحمداوي قائد الحشد الشعبي.











