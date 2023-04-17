قادة الجيش الإيراني يجددون العهد مع الإمام الراحل (رض)

العالم - ايران

وقد قرأ القادة والمسؤولون العسكريون سورة الفاتحة على روحه الطاهرة، ووضعوا اكليلا من الزهور على مرقده الطاهر، وزاروا قبور الشهداء الابرار.

والقادة الذين زاروا المرقد الطاهر لمؤسس النظام الاسلامي هم، نائب قائد سلاح البر العميد " نوذر نعمتي " ونائب قائد سلاح البحر الادميرال " كاوياني" والمنسق في الدائرة العقائدية – السياسية العميد " محمد اجدري نيا" والعميد " سيد محمد رضا حسيني"، والمساعد الثقافي في العلاقات العامة في الاركان القيادة حجة الاسلام ابو القاسم عفتي " والمساعد الثقافي والعلاقات العامة في سلاح البر بالجيش حجة الاسلام " موسوي بي باك ".

وفي سياق متصل، أجرت المروحيات التابعة لطيران الجيش الايراني صباح اليوم الاثنين تمارين خاصة بالعرض العسكري الذي سيقام بمناسبة يوم الجيش الايراني (يصادف يوم غد الثلاثاء) وذلك على مدرج مركز تدريب قوات المغاوير التابعة للقوات البرية في الجيش الايراني في منطقة برندك جنوب العاصمة طهران.

وشاركت في هذه التمارين اكثرمن 50 مروحية من طرازات 205 و206 و209 (كوبرا) و214 وشينوك ، حيث حلقت هذه المروحيات من قاعدتها نحو مرقد الامام الخميني طاب ثراه في جنوب طهران.

ومن خصائص المروحيات التي شاركت في هذه التمارين انها كانت مجهزة بمنظومات الحرب الالكترونية ، كما ان مروحيات الكوبرا كانت تحمل الجيل الجديد من صواريخ شفق (مداها 20 كيلومترا) كما انها كانت مزودة بمنظومات جديدة تزيد من قدراتها.

كما تم الاستعانة بطيارين شباب ليكونوا الى جانب الطيارين المخضرمين لاكتساب التجارب والخبرات.

هذا وقد خصص الجيش الايراني عددا من المروحيات في عدد من المدن الايرانية لنقل مظليي القوات البرية في مراسم الاستعراض العسكري في يوم الجيش.