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الرئيس العراقي يعرب عن حرص البلاد على أمن وسلام السودانيين

الرئيس العراقي يعرب عن حرص البلاد على أمن وسلام السودانيين
الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، استعداد العراق لبذل الجهود في تأمين حوار بنّاء بالسودان.

العالم-العراق

وقال الرئيس العراقي في بيان: "نتابع بألم التطورات المؤسفة في جمهورية السودان التي راح ضحيتها مواطنون وتضررت مؤسسات وتعطلت فرص لمواصلة البناء والتقدم في المسار الديمقراطي والسلمي في البلد الشقيق".

وأضاف "ثقتنا الأكيدة بحكمة الإخوة في السودان وقدرتهم على الحوار السلمي الديمقراطي كفيلة بأن نطمئن على تجاوز هذه الأزمة بالوقف الفوري للقتال والأعمال المسلحة، بما يحفظ حرمة الدم والعودة إلى مسارات الديمقراطية والسلام"، معرباً عن "حرص العراق الشديد على أمن وسلام السودانيين وعلى ديمقراطية النظام السياسي".

وعبر عن أمله "بنبذ استخدام السلاح والقوة والعنف مابين الأشقاء والركون إلى ثوابت الديمقراطية لتعزيز فرص الحوار بما يحفظ الحياة والسلام والعدل"، مؤكداً "استعداد العراق لبذل الجهود والمساعدة في تأمين فرص الحوار البنّاء وبما يسهم في تغليب منطق السلام ويعزز التوجه الديمقراطي".

وتابع "نتضرع من أجل حفظ الحياة والأمان"، مجدداً "ثقته برجاحة العقل وبالحكمة التي عُرف بها الأشقاء في جمهورية السودان الشقيقة".

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الرئيس العراقي يعرب عن حرص البلاد على أمن وسلام السودانيين

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